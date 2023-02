Energiepolitik Bayern kritisiert Pläne zu Verbot von Öl- und Gasheizungen

Die bayerische Staatsregierung hat ein geplantes Verbot neuer Öl- und Gasheizungen als „Energiepolitik mit der Brechstange“ kritisiert. Die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) benachteiligten und überforderten viele Menschen, vor allem im ländlichen Raum, sagte Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Herrmann bezeichnete die Pläne als „ideologische Kopfgeburt“. „Egal womit sich ein Grüner beschäftigt, es kommt am Ende immer ein Verbot heraus“, sagte Herrmann.

dpa