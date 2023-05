Fußball Bayern-Leihgabe Tillman in Schottland ausgezeichnet Der vom FC Bayern München an den schottischen Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers verliehene Malik Tillman ist in Schottland zum besten Jungprofi der Saison gewählt worden. Der 20 Jahre alte Offensivspieler hatte in der zu Ende gegangenen Saison zwölf Tore in 42 Pflichtspielen für den Vizemeister erzielt. Noch steht nicht fest, ob die Rangers Tillman für die neue Saison fest verpflichten.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ibrahim Sangare (r) vom PSV Eindhoven in Aktion mit Malik Tillman (M) von den Rangers. Foto: Steve Welsh/Steve Welsh/PA Wire/dpa/Archiv

Glasgow.Der in Nürnberg geborene Tillman, der die letzten Saisonspiele der Rangers wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste, war als 13-Jähriger von der SpVgg Greuther Fürth in die Jugend des FC Bayern gewechselt. Für die Münchner Profis lief er in bislang sieben Pflichtspielen auf. Für die A-Nationalmannschaft der USA kommt Tillman auf vier Länderspiele.