Bundesliga Bayern liebäugelt mit weiteren Transfers

Der FC Bayern München hat bei der Präsentation des neuen Abwehrchefs Matthijs de Ligt mit weiteren Neuzugängen in diesem Sommer liebäugelt. Angesprochen auf Konrad Laimer, Mathys Tel und David Raum ging Vorstandschef Oliver Kahn am Mittwoch in Washington nicht konkret auf einzelne Namen ein, sagte aber: „Wir haben jetzt weitere Gespräche geführt mit diesen Spielern und jetzt muss man einfach schauen. Das Transferfenster ist ja noch eine Weile geöffnet. Manchmal gehen die Dinge sehr zügig voran.“

dpa