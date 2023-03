Erhöhung des Meisterbonus Bayern macht Meistertitel rückwirkend kostenfrei - Söder: Erstes Bundesland

Mail an die Redaktion Die Meister-Ausbildung soll in Bayern kostenfrei werden. Foto: Symbolfoto dpa

München, Landeshauptstadt.Bayern macht den Meistertitel für Handwerker rückwirkend zum 1. Januar kostenfrei.

„Wir sind das erste und einzige Bundesland“, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München nach einer Sitzung seines Kabinetts vor Journalisten. Er hoffe, dass sich auch andere Bundesländer ein Beispiel daran nehmen. „In Bayern hat das Handwerk einen sehr vergoldeten Boden.“







Söder: Dieses Jahr profitieren 30.000 Anwärter

Söder hatte die Kostenfreiheit des Meistertitels schon länger angekündigt, neu ist die rückwirkende Regelung. So könnten bereits in diesem Jahr etwa 30.000 Anwärterinnen und Anwärter des Meistertitels davon profitieren, sagte Söder. Die „Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung“ sei Ziel der bayerischen Landesregierung, Master und Meister würden nun gleichgesetzt, was die Kostenfreiheit angehe.

Laut Söder werden bei der Meister-Ausbildung bisher drei Viertel durch das Ausbildungs-Bafög getragen, der Rest müsse zugezahlt werden. Diese Lücke solle durch eine Erhöhung des Meisterbonus in Bayern geschlossen werden, damit am Ende keine Kosten übrig bleiben.

Bayern erhöht Meisterbonus rückwirkend auf 3000 Euro

Rückwirkend zum 1. Januar erhalten erfolgreiche Absolventen einer Meisterprüfung einen Bonus von 3000 Euro statt bisher 2000 Euro, heißt es im Kabinettsbeschluss. Die Aufstockung gelte rückwirkend auch für alle erfolgreich absolvierten Weiterbildungsprüfungen zu einem vergleichbaren (schulischen) Abschluss.

„Der Wind dreht sich zugunsten praktischer Berufe. Mit dem erhöhten Meisterbonus investieren wir jährlich 30 Millionen Euro zusätzlich und zeigen damit unsere Wertschätzung für die berufliche Ausbildung auch finanziell“, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Es würden gleichermaßen Master und Meister gebraucht. Qualifizierte Fachkräfte seien Dreh- und Angelpunkt für die Zukunftsfähigkeit der Betriebe und entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Bayern.

Wer in Bayern den Meisterbonus bekommt

Den Meisterbonus erhalten den Angaben der Staatskanzlei zufolge erfolgreiche Absolventen der beruflichen Weiterbildung zum Meister oder zu einem gleichwertigen Abschluss. Auch erfolgreiche Absolventen einer Fachschule oder Fachakademie sowie Kandidaten bestimmter gleichgestellter Prüfungen werden mit dem Meisterbonus honoriert.

