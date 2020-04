Gesundheit Bayern: Mehrheit hält Corona-Regeln ein Innenminister Herrmann zeigt sich zufrieden. Dennoch registrierte die Polizei etliche Verstöße – auch in der Oberpfalz.

Mail an die Redaktion Vier Polizisten patroullieren durch eine fast leere Straße in der Innenstadt, hinter dem Rathaus. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Trotz des frühlingshaften Wetters haben sich die Menschen in Bayern nach offiziellen Angaben weitgehend an die wegen der Corona-Epidemie geltenden Ausgangsbeschränkungen gehalten.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte am Samstag in Miesbach: „Die Polizei stellt fest, dass sich die allermeisten Bürger sehr gut an die Vorschriften halten.“ Es habe keinen großen Ausflugsverkehr ins bayerische Oberland und nur sehr wenige Ausflügler und Touristen gegeben.

Dennoch registrierte die Polizei etliche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, so etwa in München. Dort zeigte sie zwischen Freitag- und Samstagmorgen mehr als 230 Verstöße an. In Unterfranken leitete die Polizei nach eigenen Angaben im gleichen Zeitraum etwa 120 Verfahren ein.

In Schwaben traf die Polizei unter anderem mehrere Gruppen Jugendlicher an, die beispielsweise an einem Weiher zusammensaßen oder auf einem Sportplatz Fußball spielten. Eine Gruppe saß in einer Garage, rauchte Shisha-Pfeife und spielte Monopoly.

199 Verstöße in der Oberpfalz

Auch in der Oberpfalz mussten die Beamten in den vergangenen Tagen häufiger einschreiten. Von Freitag (6 Uhr) bis Samstag (6 Uhr) führte die Polizei 1151 Kontrollen im Rahmen der Ausgangsbeschränkungen durch und registrierte dabei 199 Verstöße, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Anfrage der Mittelbayerischen erklärte. (kf/dpa)

