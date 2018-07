Internet Bayern: Milliarden für Digitalisierung Im München hat der Zukunftskongress begonnen. Ministerpräsident Söder kündigt eine Sechs-Milliarden-Investition bis 2022 an.

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Markus Söder kündigte beim „Zukunftskongress @Bayern Digital“ sechs Milliarden Euro an, um die „Herausforderung Digitalisierung“ anzugehen. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Sechs Milliarden Euro will der Freistaat bis 2022 investieren, um die „Herausforderung Digitalisierung“ anzugehen. Das erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Eröffnungsrede zum „Zukunftskongress @Bayern Digital“ in München. Das Milliardenpaket der Staatsregierung ist unter anderem für den Ausbau des Glasfasernetzes vorgesehen. „Digitalisierung verändert alles“, betonte Söder, von der Technik selbst bis hin zur Demokratie. Rund 300 Experten hatte er daher am Donnerstag eingeladen, um zu diskutieren, ob der Weg der Staatsregierung von der Grundidee stimme. „Das Ende ist offen bei dem Thema“.

40 000 Kilometer Glasfaser seien bislang verlegt worden. „Das Ziel ist Gigabit in jedes Haus. Dafür werden wir allein über zwei Milliarden ausgeben“, sagte der Ministerpräsident. Auch WLAN soll es in Zukunft überall geben, auch in öffentlichen Bussen und Bahnen. Zusätzlich fließt Geld in die Weiterbildung von Arbeitnehmern. Die Erforschung künstlicher Intelligenz und Robotik hält Söder für Schlüsselbereiche. Innovative Technik könne den Alltag Pflegebedürftiger deutlich verbessern.

„Das Faszinierende ist eigentlich, dass die Leute, obwohl sie immer mehr wissen könnten, immer weniger wahrnehmen.“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)



Söder wies auch darauf hin, dass Digitalisierung die Gesellschaft verändere. „Das Faszinierende ist eigentlich, dass die Leute, obwohl sie immer mehr wissen könnten, immer weniger wahrnehmen.“ Es entstünden sogenannte Blasen – die Gefahr der Spaltung drohe.

Studenten der Hochschule für Fernsehen und Film, wo der Kongress stattfand, hatten vor Söders Auftritt gegen die Abschottung Europas protestiert. Rund zwanzig Menschen lagen regungslos auf dem Boden der Eingangshalle und erinnerten an die Menschen, die 2018 beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, ums Leben kamen. (dpa)

