Bundesliga Bayern mit Änderungen: Müller spielt, Musiala auf der Bank

Nach einer Woche ohne internationalen Auftritt will Bayern München mit zwei Änderungen die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückerobern. Im Liga-Spiel bei Bayer Leverkusen rücken Thomas Müller und Leon Goretzka ins Team, dafür bekommen Jamal Musiala und Serge Gnabry von Beginn an eine Verschnaufpause. Borussia Dortmund war am Samstag durch ein 6:1 gegen den 1. FC Köln mit einem Punkt an den Bayern vorbeigezogen. Am nächsten Spieltag kommt es zum Gipfeltreffen in München.

dpa