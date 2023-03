Bundesliga Bayern mit fünf neuen Stars - FCA startet mit Berisha

Der FC Bayern startet nach dem großen Champions-League-Abend gegen PSG mit fünf frischen Kräften gegen den FC Augsburg. Serge Gnabry, Leroy Sané, Sadio Mané, João Cancelo und Benjamin Pavard stehen am Samstag in der Fußball-Bundesliga in der Münchner Anfangsformation. Mané läuft erstmals seit seiner Verletzung vom Sieg gegen Werder Bremen Anfang November wieder von Beginn an auf. Die Blessur hatte ihn die WM-Teilnahme gekostet.

dpa