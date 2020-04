Politik Bayern mit Krisenmanagement zufrieden Ministerpräsident Markus Söder ist bei den Bayern so beliebt wie nie zuvor. Laut BR-Umfrage liegt die CSU bei 49 Prozent.

Mail an die Redaktion Laut einer Umfrage ist Markus Söder sehr beliebt bei den Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Ministerpräsident Markus Söder ist bei den Bayern so beliebt wie nie zuvor. 94 Prozent der Menschen im Freistaat zeigen sich laut Bayerischen Rundfunk mit seiner Arbeit in der Corona-Krise zufrieden oder sehr zufrieden. Dies ergibt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des BR-Politikmagazins Kontrovers. Davon profitiert auch die CSU. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, käme sie auf 49 Prozent. Auch die SPD gewinnt mit 10 Prozent an Zustimmung. Alle anderen Parteien verzeichnen Verluste.

Das Krisenmanagement der bayerischen Staatsregierung findet laut der Umfrage in der Bevölkerung eine ausgesprochen hohe Akzeptanz. Neun von zehn Wahlberechtigten in Bayern (89 Prozent) sind laut der Umfrage sehr zufrieden (36 Prozent) oder zufrieden (53 Prozent) mit dem Regierungshandeln in der Corona-Krise.

Mehrheit für Beibehaltung der Kontakteinschränkung

Regierungspolitiker haben bereits angedeutet, dass auch nach den Osterferien Kontaktbeschränkungen gelten werden. Eine Mehrheit der Bayern (55 Prozent) befürwortet, dass diese Maßnahmen nicht gelockert werden. Die hohe Zufriedenheit mit dem Regierungshandeln kann auch erklären, dass die Menschen im Freistaat trotz Corona-Krise weiterhin sehr zuversichtlich sind. 66 Prozent der Befragten geben an, dass die Verhältnisse in Bayern eher Anlass zur Zuversicht geben, 29 Prozent sehen eher Anlass zur Beunruhigung.

Söder im Höhenflug

Die hohe Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Regierung fußt insbesondere auf dem Handeln des Ministerpräsidenten, der in der Corona-Krise besonders im Blickpunkt steht. Markus Söder kann sein Ansehen gegenüber der letzten Umfrage im Januar 2020 um 27 Prozentpunkte auf 94 Prozent verbessern und erhält damit einen Rückhalt wie kein Bundes- oder Landespolitiker zuvor im ARD-Deutschland-Trend oder in Erhebungen in den Bundesländern. Die große Unterstützung für Staatsregierung und Ministerpräsident spiegelt sich auch in der politischen Stimmung. Die CSU legt in der Sonntagsfrage im Vergleich zum Januar um 13 Punkte auf 49 Prozent zu. Sie erreicht damit einen Wählerrückhalt wie zuletzt im Januar 2014.

Allen anderen Parteien fällt es schwer, sich in der Corona-Krise zu profilieren – auch dem kleineren Koalitionspartner. Die Freien Wähler hätten mit einem Minus von zwei Punkten gegenüber Januar aktuell 8 Prozent in Aussicht.

Sorge vor wirtschaftlichen Folgen

71 Prozent der Bürger sorgen sich, dass die Auswirkungen der Pandemie die wirtschaftliche Situation in Bayern verschlechtern wird.

Um die persönliche wirtschaftliche Lage macht sich die Mehrheit der Bayern aber noch keine ernsthaften Sorgen. Aktuell sorgen sich 42 Prozent der Bürger in Bayern, dass sie selbst oder Mitglieder ihrer Familie sich mit dem Corona Virus infizieren könnten. Gleichzeitig ist das Vertrauen in das bayerische Gesundheitssystem hoch. Für die Umfrage wurden von Infratest dimap im Zeitraum von 2. bis 6. April 1003 Wahlberechtigte in Bayern telefonisch interviewt.

