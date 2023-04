Bundesliga Bayern mit Müller in der Startelf - Mainz mit Lee Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel setzt im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 wieder auf Thomas Müller in der Startelf. Aus taktischen Gründen war der 33 Jahre alte Kapitän in den Champions-League-Spielen gegen Manchester City nur Reservist. Der frühere Mainzer Eric Maxim Choupo-Moting fehlt wegen einer „Kniereizung“ Kader, wie Tuchel bei Sky kurz vor dem Anpfiff sagte.

dpa

Mail an die Redaktion Thomas Müller reagiert nach einer Partie. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

Mainz.Auch nicht dabei ist der gelb-gesperrte Verteidiger Benjamin Pavard. Neu in der Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen Man City sind neben Müller auch Alphonso Davies, Sadio Mané und Josip Stanisic. Für den neuen Bayern-Coach Tuchel ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Von 2009 bis 2014 erlebte er seine ersten Jahre als Bundesligatrainer in Mainz.

Die Gastgeber können personell aus dem Vollen schöpfen. Trainer Bo Svensson wechselt nur auf einer Position. Für Anton Stach nominierte er den Südkoreaner Jae-sung Lee.