Fussball Bayern mit Neuer und Tolisso in Startelf: Sané auf der Bank Wieder mit Kapitän Manuel Neuer im Tor und weiteren Kader-Rückkehrern geht der FC Bayern München das Auswärtsspiel beim 1.

Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Köln.FC Köln an. Neben Nationaltorwart Neuer steht im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Woche in Mittelfeldspieler Corentin Tolisso noch ein Rückkehrer in der Startelf von Trainer Julian Nagelsmann. Zudem sind auch Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sané und Tanguy Nianzou wieder im Kader. Bei den Kölnern vertraut Trainer Steffen Baumgart auf dieselben Spieler, die auch beim 3:1-Sieg bei Hertha BSC angefangen hatten.

© dpa-infocom, dpa:220115-99-720217/2