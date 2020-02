Fussball Bayern mit Thiago und Goretzka: Leipzig mit Neuzugängen Der FC Bayern München bestreitet das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig wieder mit Thiago und Leon Goretzka.

Mail an die Redaktion Bayerns Trainer Hansi Flick. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Trainer Hansi Flick setzt damit am Sonntagabend im Duell des Spitzenreiters gegen den Tabellenzweiten aus Sachsen auf die erwartete Formation. Im Mittelfeld müssen Corentin Tolisso und Philippe Coutinho dafür draußen bleiben. Erstmals nach seiner Verletzungspause sitzt Flügelstürmer Kingsley Coman wieder auf der Bank des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Bei Leipzig setzt Trainer Julian Nagelsmann auf die beiden Neuzugänge Dani Olmo und Angeliño in der Startformation. Olmo kam in der Winterpause aus Zagreb, Angeliño von Manchester City. Auch Torjäger Timo Werner spielt im Gegensatz zum Pokal-Aus der Sachsen in Frankfurt wieder von Anfang an.