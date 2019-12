Fussball Bayern München noch ohne Neuzugang Cuisance: Knöchelblessur Neuzugang Michaël Cuisance wird dem FC Bayern vorerst fehlen.

Mail an die Redaktion Michael Cuisance vom FC Bayern München spielt in der Allianz Arena den Ball. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Der im Sommer aus Mönchengladbach verpflichtete Franzose erlitt am Sonntag im Training eine Stauchung und Gelenkkapselreizung im rechten Sprunggelenk, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte. Der 20-Jährige werde „in den kommenden Spielen“ fehlen, hieß es. Der Junioren-Nationalspieler hat eine misslungene Hinrunde hinter sich und kam bei den Münchner Profis bislang nur zweimal in der Bundesliga als Einwechselspieler zum Einsatz.