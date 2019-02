Kultur Bayern-Museum: Am 4. Juni geht’s auf Noch vier Monate: In Regensburg eröffnet eines der modernsten Museen Europas. Für einen Fünfer an der Kasse ist man drin.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Das Museum der Bayerischen Geschichte am Regensburger Donaumarkt, fotografiert aus der Gasse Unter den Schwibbögen: In vier Monaten öffnet es. Foto: HdBG/Foto: Stefan Hanke

München.Der Münchner Presseclub dürfte noch selten so eng bestuhlt gewesen sein wie an diesem Mittwoch. Dutzende Medienvertreter sitzen Knie an Schenkel vor dem Plakat mit dem langmähnigen Löwen, der in bald vier Jahren zum Maskottchen des Museums der Bayerischen Geschichte geworden ist. Die vielen Journalisten sind da, weil Kunstminister Bernd Sibler und Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, den Eröffnungstermin des Museums verkünden wollen. Dass Loibl den 4. Juni 2019 dann schon vorab im Radio ausplaudert – geschenkt.

In vier Monaten also sperrt es auf, dieses große, kühne, klug eingepasste Haus am Donaumarkt, wie es ein Teil der Bürgerschaft sieht. Der andere Teil verwendet für den Komplex des Büros Wörner Traxler Richter Worte wie „Kiste“, „Parkhaus“ und andere, noch weniger schmeichelhafte.

Über der lebhaft bis erbittert geführten Architektur-Debatte ist beinahe in den Hintergrund getreten, dass die alte Metropole, die in ihrer Geschichte Maßstäbe setzte, jetzt in bester Lage Zuwachs bekommt, der wieder Maßstäbe setzen wird. „Eines der modernsten Museen Europas“, sagt Loibl, der am Mittwoch erst gar nicht so tut, als wäre ihm die Kritik wurscht. Er verweist auf viel überregionalen Applaus. Zuletzt platzierte „Geo Saison“ das Projekt in bester Gesellschaft: neben spektakuläre neue Kunsthäuser in Dundee, Athen, Washington. Das Magazin erklärte das Bayern-Museum zu einem von weltweit fünf „Must-see-Reisezielen 2019“, auf gut Bayerisch: Da muasst hi!

Im Film das Museum überfliegen

Wie die Königskrone fiel, wie Trachtler Chicago ins Lederhosn-Fieber stürzten, wie Hitler in München groß wurde, die Befreiten am Kirchturm für die Amis die weiße Fahne hissten, das Wirtschaftswunder nach 1945 Blüten trieb und ein Ballon aus der DDR in der Freiheit landete: Loibl tippt mit animierten Bildern kurz an, was die Dauerausstellung auf 30 Bühnen als Geschichtstheater inszenieren wird, von 1800 bis heute. Er rühmt noch ein bisschen die raffinierte Ausstattung. Multimedial und interaktiv ausgestattet ist hier alles. Vor dem berühmten Teppich aus dem Landtag etwa kann eine ganze Schulklasse historische Debatten abspielen, selbst abstimmen und ihr Votum vergleichen. 2020 öffnet auch die Bavariathek, die virtuelle Werkbank des Museums, in der man Apps, Filme oder virtuelle Ausstellungen entwickeln kann.

„In vier Jahren wird ein Museum ohne Sammlung gebaut und eingerichtet – eine Meisterleistung. Könnte ein Weltrekord sein.“ Richard Loibl



Ganz still wird es, als im Presseclub ein Film das Museum und seine acht Kulturkabinette zu perlender Musik von Ludovico Einaudi überfliegt; ein paar Journalisten klopfen anerkennend auf den Tisch.

Der Film zeigt die Zukunft. Aktuell sind nämlich erst vier der 30 Bühnen fertig. Und dass zu den 1000 Exponaten immer noch neue hinzukommen, belegt der Fall Thomas Gottschalk. Der Moderator hatte in der Feuersbrunst von Malibu Ende 2018 seinen Verdienstorden eingebüßt. Als Ministerpräsident Markus Söder ihm diese Woche ein blitzblankes Ersatz-Exemplar brachte, bekam er den angekokelten alten Orden mit, fürs Bayern-Museum, wie man liest.

Am 4. Juni wird Söder das 80 Millionen Euro teuere Prestigeprojekt am Donauufer eröffnen. Der Zeitplan ist sportlich. Im Februar wird die Klimaanlage eingestellt, bis Anfang April sind die Einbauten eingepasst, bis Anfang Mai die Objekte aufgestellt, so steht es in der Agenda. Endabnahme: 17. Mai, Probebetrieb: ab 20. Mai, Festakt schließlich: am 4. Juni.

Die Öffentlichkeit ist ab 5. Juni willkommen. Vom Foyer, wo Kabarettist Christoph Süß im 360-Grad-Panorama witzig bis saufrech durch 2000 Jahre Geschichte springt, fährt der Besucher auf einer Rolltreppe nach oben, mitten hinein in die Napoleonischen Kriege. Bis 30. Juni ist der Eintritt frei. Beim Regensburger Bürgerfest werden die Menschen hier also Schlange stehen, davon darf man ausgehen nach den Erfahrungen vom Fest im Juni 2018, als der Zulauf bis in die Nacht nicht stockte. Ab 1. Juli ist der Besucher dann mit einem Fünfer an der Kasse dabei, Schüler und Studenten bis 30 Jahre zahlen nichts.

„Das wird eine sehr gute Sache. Ich bin unglaublich stolz.“ Bernd Sibler



„150 000 im Jahr“, das ist die offiziell prognostizierte jährliche Besucherzahl. 2019 wird aber ein Ausnahmejahr, denn zum Museum bekommt Regensburg die Bayerische Landesausstellung obendrauf. „Wir mussten Kräfte bündeln“, sagt Projektleiter Rainhard Riepertinger. Die Arbeit 2019 auf einen Ort zu konzentrieren, lag also nahe. Die „100 Schätze aus 1000 Jahren“ werden von 27. September 2019 bis 8. März 2020 zusätzliche Gäste anziehen. Für den Münchner Presseclub steht jedenfalls schon fest, dass sein Jahresausflug nach Regensburg führen wird.

Ein Brand warf den Bau zurück

„In vier Jahren wird ein Museum ohne Sammlung gebaut und eingerichtet – eine Meisterleistung“, sagen Sibler und Loibl unisono. „Könnte ein Weltrekord sein.“ Dabei hatte die Baugeschichte im Sommer 2017 ein großes Brandloch bekommen. Ein Feuer warf das Projekt, das Ende 2018 fertig sein sollte, schwer zurück. „Ja, zwischendrin waren wir Feuer und Flamme“, scherzt der Kunstminister. Er ist bestens gelaunt wegen der „schönen Nachrichten“ an diesem Tag. „Das wird eine sehr gute Sache“, sagt er, und: „Ich bin unglaublich stolz.“

Sibler hat das Projekt, unter anderem als Vorsitzender im Hochschulausschuss, von Anfang an begleitet, auch bei der Standort-Entscheidung. „Regensburg war die richtige Wahl“, bekräftigt er und rekapituliert, wie die lange Zeit köchelnde Idee unter Ministerpräsident Horst Seehofer 2008 Kontur annahm. „Es erklärt sich von selbst, dass das Museum großen Mehrwert für unser Geschichtsbewusstsein schaffen wird“, sagt Sibler, der Historiker.

Ein Wahrzeichen ist das Haus schon jetzt. Dauernd sieht man Menschen mit Kamera, die es fotografieren. „Das wird nicht jedem Regensburger gefallen“, meint Loibl. „Aber die Realität wird so manche Meinung einholen.“

