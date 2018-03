Basketball

Bayern nach Eurocup-Aus geknickt: Machtlos bei Wilbekin-Gala

Bitter enttäuscht schlichen die Basketballer des FC Bayern nach dem verpassten Einzug ins Eurocup-Endspiel vom Parkett. Die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic musste ihren Traum vom ersten internationalen Titel schon nach dem zweiten Spiel in der „Best of Three“-Serie gegen das türkische Spitzenteam Darussafaka Istanbul begraben. „Ich bin enttäuscht, wie diese Serie zu Ende geht. Aber ich denke, es war ein großer Fight auf Augenhöhe“, konstatierte Djordjevic nach dem 83:87 (44:41) am Freitagabend.