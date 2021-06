Anzeige

Gesundheit Bayern: Neue Infos zur Corona-Lage Die bayerischen Minister Holetschek und Aiwanger informieren zu Themen wie digitaler Impfpass und Schulen - jetzt im Stream.

München.Das bayerische Kabinett will bei seiner Sitzung am Dienstag die Situation rund um die Corona-Pandemie in Bayern analysieren. Zur Sitzung sollen auch Virologen ihre Expertenmeinung preisgeben, sagte ein Regierungssprecher im Vorfeld.

Zu den Themen werden der Stand bei der Impfstoffbeschaffung, der Start des digitalen Impfpasses sowie der Umgang mit der Pandemie in Schulen und Kindergärten gehören. Nach den Beratungen werden Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gegen 13 Uhr vor die Presse treten. (dpa)