Fußball Bayern-Neuzugänge sollen „Besonderes“ geben

Der FC Bayern München setzt große Hoffnungen in seine von Ajax Amsterdam verpflichteten Neuzugänge Ryan Gravenberch (20) und Noussair Mazraoui (24). „Sie werden unserer Mannschaft was Besonderes geben“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Samstag. Die beiden neuen Stars hätten „Mentalität“ und „fußballerische Klasse“, sagte Salihamidzic bei der offiziellen Vorstellung der beiden in der Allianz Arena.

dpa