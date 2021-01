Anzeige

Fussball Bayern nimmt wieder Training auf: Ohne Weltmeister Tolisso Der FC Bayern hat nach zwei freien Tagen wieder das Training aufgenommen.

Merken

Mail an die Redaktion Münchens Corentin Tolisso liegt verletzt auf dem Rasen. Foto: Christian Charisius/dpa

München.Laut Vereinsangaben fehlten Weltmeister Corentin Tolisso (muskuläre Probleme) und der Langzeitverletzte Tanguy Nianzou, der nach einem Muskelbündelriss noch im Aufbautraining ist. Die Münchner treffen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga auf die TSG 1899 Hoffenheim. Nach dem 1:4 im September wollen die Bayern mit einem Sieg im Rückspiel die Tabellenspitze weiter festigen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick führt die Tabelle mit sieben Punkten vor RB Leipzig an.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-195358/2