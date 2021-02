Anzeige

Fussball Bayern ohne Goretzka gegen Bielefeld: Boateng pausiert noch Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka wird dem FC Bayern München auch im Bundesliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld fehlen.

Mail an die Redaktion Bayerns Leon Goretzka (l) und Bayerns Trainer Hansi Flick. Foto: Lukas Barth-Tuttas/epa/Pool/dpa

München.Nach einer gerade überstandenen Corona-Infektion konnte der Mittelfeldspieler am Sonntag wegen Wadenproblemen nicht trainieren.

„Ich denke, er wird morgen auch keine Option sein“, sagte Trainer Hansi Flick nach der Übungseinheit. Jérôme Boateng trainierte zwar wieder am Sonntag, wird aus privaten Gründen aber noch nicht wieder in den Spielbetrieb zurückkehren und darum am Montag (20.30 Uhr) noch nicht wieder zum Kader gehören. Offen ließ Flick zudem, ob Routinier Javi Martínez nach seiner Pause wegen des Coronavirus zum Aufgebot gehören wird.

Flick muss in der Offensive Thomas Müller und Serge Gnabry ersetzen. „Ich hoffe, dass Thomas so schnell wie möglich zurückkommt, ebenso Serge“, sagte der Coach mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 23. Februar in Italien gegen Lazio Rom.

Müller war nach einem positiven Corona-Test bei der Club-Weltmeisterschaft mit einer Ambulanzmaschine aus Katar zurück nach Deutschland gebracht worden. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Gnabry hat sich im Endspiel der Club-WM einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Trotz der erzwungenen Umstellungen verfüge der Bayern-Kader über genug Qualität, „auch gegen Bielefeld zu bestehen“, sagte Flick. Sein erklärtes Ziel ist es, den Vorsprung auf die Verfolger mit einem Sieg zu behaupten.

