Fussball Bayern ohne Upamecano in Startelf: Leipzig ohne Simakan Der FC Bayern bestreitet sein Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig ohne Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer in der Startelf.

München.Die früheren Leipziger nehmen am Samstag in München zunächst auf der Bank Platz. Trainer Julian Nagelsmann setzt damit auf dieselbe Formation, die vor der Länderspielpause mit 4:1 bei Hertha BSC gewann. Verzichten müssen die Bayern auf Leon Goretzka (Knieprobleme), Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung) sowie die Afrika-Cup-Teilnehmer Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr.

Bei den Gästen aus Sachsen läuft Nordi Mukiele in der Abwehr für Mohamed Simakan auf. Simakan war am Mittwoch im Training umgeknickt und wurde trotz zwischenzeitlicher Entwarnung von RB nicht rechtzeitig fit. Der zuletzt zweimal eingewechselte Spanier Dani Olmo steht im Bundesliga-Topspiel ebenfalls in der Startformation der Leipziger. Außer Simakan fehlen der Amerikaner Tyler Adams (Zerrung) und der in der Saison dauerverletzte Marcel Halstenberg (Rückenprobleme).

