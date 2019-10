Familie Bayern: Online-Projekt für Kindeswohl Bei rund 50400 Kindern und Jugendlichen in Deutschland haben die Jugendämter im Jahr 2018 das Kindeswohl in Gefahr gesehen.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Frau hält die Hand eines Kindes. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-Archiv

München.In 26 Prozent der Fälle gab es Indizien für körperliche Misshandlungen. Allein in Bayern stellten die Jugendämter im Jahr 2018 in 3121 Fällen fest, dass eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt. Dazu kamen nach Angaben des Bundesamtes 2974 Fälle mit einer latenten Gefährdung. Die Dunkelziffer, da sind Experten sich einig, dürfte noch höher sein.

Um mehr Licht in dieses Dunkel zu bringen, setzt Bayern nun auf bessere Fortbildungen von Ärzten. Gemeinsam mit der Münchner Kinderschutzambulanz hat das Familienministerium eine Online-Schulung entwickelt, die Ärzte für Anzeichen von Kindeswohlgefährdung – körperlicher und seelischer – sensibilisieren soll. Familienministerin Kerstin Schreyer (CSU) will das Projekt am Freitag um 10.45 Uhr in München vorstellen.

Weitere interessante News und Artikel aus Bayern gibt es hier.