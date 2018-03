Fussball Bayern plant nächstes Schützenfest - FC Augsburg gefordert Der FC Bayern München plant heute eine weitere Fußball-Gala gegen den Hamburger SV. In den letzten sieben Heimspielen gegen die vom ersten Abstieg aus der Bundesliga bedrohten Hanseaten feierten die Bayern regelmäßig Schützenfeste. Es gab sieben Siege mit insgesamt 44 Toren, darunter zweimal ein 8:0 sowie ein 9:2. „Wir wollen mit einem Sieg und einem guten Spiel im Spielfluss bleiben“, sagte Trainer Jupp Heynckes. Von den restlichen neun Saisonpartien müssen die Bayern nur noch drei gewinnen, um den sechsten Meistertitel in Folge auch rechnerisch perfekt zu machen.

Mail an die Redaktion Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes. Foto: Patrick Seeger/Archiv

München.Punkten will heute auch der FC Augsburg beim Aufsteiger Hannover 96. Aus den vergangenen vier sieglosen Partien holte der FCA nur einen Zähler. Der Blick in der Tabelle richtet sich wieder mehr nach unten. Das Fehlen einiger Leistungsträger macht die Situation schwierig, auch wenn Trainer Manuel Baum keine Ausreden sucht. „Egal, wie so eine Verletztensituation ausschaut: Es ist wichtig, dass man trotzdem weiter positiv an das Ganze rangeht und das als Herausforderung sieht“, sagte er vor dem Spiel in Hannover.