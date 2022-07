Fußball Bayern-Präsident zu Lewandowski-Wechsel: „Kein böses Blut“

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona das weiterhin gute Verhältnis zwischen den Münchnern und ihrem ehemaligen Top-Torjäger betont. „Es gibt kein böses Blut. Am Ende des Tages haben wir alles zum Wohl aller hervorragend gelöst. Eine Win-Win-Win-Situation“, sagte der 68-Jährige in einem Interview dem „Münchner Merkur“ und der „tz“ (Montag-Ausgabe). Nach der mündlichen Einigung zwischen dem Fußball-Bundesligisten und den Spaniern war Lewandowski am Sonntag bereits in Miami angekommen, wo sich die Katalanen derzeit auf US-Tour befinden.

dpa