Fussball Bayern-Profi Benjamin Pavard für zwei Spiele gesperrt Abwehrspieler Benjamin Pavard ist vom DFB-Sportgericht für zwei Bundesliga-Spiele gesperrt worden.

Mail an die Redaktion Bayerns Benjamin Pavard verlässt nach seiner roten Karte den Platz. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Frankfurt.Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag in Frankfurt/Main mit. Der 25 Jahre alte Franzose hatte beim 3:1-Sieg des deutschen Meisters am Freitagabend bei der SpVgg Greuther Fürth wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

