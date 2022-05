Bundesliga Bayern-Profi Coman wegen Ohrfeige für drei Spiele gesperrt

Bayern München muss auch zum Beginn der neuen Saison auf Fußballprofi Kingsley Coman verzichten. Der 25 Jahre alte Franzose wurde vom DFB-Sportgericht wegen seiner Roten Karte im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) für drei Pflichtspiele gesperrt, teilt der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Coman hatte in der Nachspielzeit der Partie am Sonntag Gegenspieler Konstantinos Mavropanos nach einem Zweikampf mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

dpa