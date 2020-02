Fussball Bayern-Profi Goretzka im Kader für Chelsea-Spiel Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka steht im Kader des FC Bayern München für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea.

Leon Goretzka vom FC Bayern München während eines Spiels. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

München.Der Mittelfeldspieler hatte am Freitag beim 3:2-Heimsieg des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga gegen den SC Paderborn wegen muskulärer Probleme noch gefehlt. Das Abschlusstraining der Münchner am Montag bestritt Goretzka, allerdings waren nur die ersten 15 Minuten der Einheit für Beobachter öffentlich. Auch Defensivakteur Javi Martínez war dabei. Für den Spanier kommt nach seiner schweren Muskelverletzung im Oberschenkel ein Einsatz aber noch zu früh, für ihn ist erwartungsgemäß kein Platz im 19er Kader von Trainer Hansi Flick.