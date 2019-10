Fussball Bayern-Profi Süle mit optimistisch nach Kreuzbandriss Niklas Süle hat sich nach seinem Kreuzbandriss mit einer optimistischen Aussage zu Wort gemeldet.

München.„Wer es einmal schafft, schafft es jedes Mal wieder!!!“, schrieb der 24 Jahre alte Fußball-Nationalspieler des FC Bayern am Sonntag bei Instagram und erinnerte damit an seinen ersten Kreuzbandriss im Dezember 2014. Er stellte dazu ein Selfie aus einem fahrenden Auto und teilte mit, auf dem Weg nach Innsbruck zu sein. Dort stand eine Operation an. „Vielen Dank für eure Nachrichten“, schrieb der Abwehrchef außerdem noch.

Süle hatte sich am Samstag im Bundesligaspiel der Münchner beim FC Augsburg (2:2) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Er steht vor einem Ausfall bis ins EM-Jahr 2020 hinein.