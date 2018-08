Fussball Bayern quält sich in zweite Runde: 1:0 bei Drochtersen

Von Thomas Prüfer, dpa

Mail an die Redaktion Der Siegtorschütze zum 0:1 gegen Drochtersen/Assel, Bayerns Robert Lewandowski jubelt über sein Tor. Foto: Carmen Jaspersen

Drochtersen.Der FC Bayern München hat sich in die zweite DFB-Pokalrunde gequält. Mit nahezu allen Stars im Aufgebot reichte es für den klar favorisierten deutschen Rekordmeister am Samstag beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel nur zu einem 1:0 (0:0). Vor 7800 Zuschauern im ausverkauften Kehdinger Stadion, das extra für „das Jahrhundertspiel“ mit Zusatztribünen versehen worden war, erzielte Robert Lewandowski in der 81. Minute das Siegtor nach Zuspiel von Leon Goretzka.