Kabinett Bayern reformiert Beamtenbesoldung: Mehr Geld für Familien

In Bayern gelten künftig neue Regeln für die Beamtenbesoldung - vor allem Familien mit Kindern in Ballungsräumen können mit mehr Geld rechnen. Eine entsprechende Reform der Besoldung, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 umsetzt, brachte das Kabinett am Dienstag auf den Weg. Endgültig muss die Reform aber noch im Landtag beschlossen werden.

dpa