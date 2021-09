Anzeige

Bahn Bayern: Reisende auf Streik vorbereitet Der dritte bundesweite Streik der Lokführer innerhalb weniger Wochen sorgt auch in Bayern für Zugausfälle und Verspätungen.

Merken

Mail an die Redaktion Fahrgäste steigen in einen ICE-Zug. Foto: Michael Matthey/dpa/Symbolbild

München.Viele Reisende waren jedoch darauf vorbereitet und wählten alternative Verbindungen. Am Münchner Hauptbahnhof drängten sich am Samstag die Menschen nicht nur in die Fernverkehrszüge, sondern auch in die Züge privater Anbieter sowie in Reisebusse mit innerdeutschen Zielen.

Züge stark ausgelastet

Die noch verkehrenden Züge könnten dementsprechend stark ausgelastet sein, teilte die Deutsche Bahn mit. Die meisten Reisenden hatten sich nach einer Auswertung der Deutschen Bahn vorab über ihre Reisemöglichkeiten informiert. Die Zahl der abgerufenen Reiseauskünfte auf der Homepage und in der App sei seit Montag um rund 26 Prozent auf 46 Millionen gestiegen. Auch bei der Streikhotline hätten seit Montagabend mehr als 100.000 Menschen angerufen.

Für das Wochenende und den kommenden Montag will die Deutsche Bahn das Angebot im Fernverkehr auf 30 Prozent ausweiten. Im Regionalverkehr sind rund 40 Prozent des regulären Fahrplans unterwegs. Die S-Bahnen in München und Nürnberg sollen mindestens im Stundentakt fahren.

Streik läuft noch bis Dienstag

Der Lokführer-Streik der Gewerkschaft GDL soll noch bis Dienstag 2.00 Uhr gehen. Die Deutsche Bahn rät, Reisen in diesem Zeitraum zu verschieben. Sofern das nicht möglich sei, werde empfohlen, einen Sitzplatz zu reservieren und FFP2-Masken zu tragen.(dpa)