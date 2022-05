Bundesliga Bayern-Remis besiegelt Augsburger Bundesliga-Rettung

Der FC Augsburg konnte schon vor seinem eigenen Spiel in Leipzig den Verbleib in der Fußball-Bundesliga bejubeln. Nach dem 2:2 (2:1) des deutschen Meisters FC Bayern München am Sonntag gegen den Tabellen-16. VfB Stuttgart können die Augsburger nicht mehr auf den Relegationsrang zurückfallen. Der Vorsprung auf den VfB betrug vor dem Anpfiff der Partie gegen RB Leipzig fünf Punkte. Der FCA geht damit in die zwölfte Erstliga-Spielzeit nacheinander seit dem Aufstieg 2011.

dpa