Flüchtlinge Bayern: Rund 1500 Menschen abgeschoben Der Freistaat hat die Jahresbilanz zum Thema Asyl für 2020 vorgestellt. Abschiebungen gingen vor allen in europäische Länder.

Mail an die Redaktion Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, stellte die Asylbilanz 2020 für den Freistaat vor. Foto: Peter Kneffel/picture alliance/dpa

München.Bayern hat im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie 1558 Menschen abgeschoben.



Knapp 8000 seien zudem freiwillig ausgereist, informierte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München bei der Vorstellung der Asylbilanz 2020. Einen Schutzstatus erhielten 6428 Antragsteller, 11 581 Anträge wurden dagegen abgelehnt. „Wer einen Schutzstatus erhält, dem stehen alle Möglichkeiten offen. Das ist Humanität. Wer keinen Schutzstatus erhält, muss unser Land aber auch wieder verlassen. Das ist Ordnung“, sagte Herrmann.

Viele Abschiebungen nach Gewaltdelikten

Die meisten Abschiebungen gingen 2020 in die Ukraine, nach Rumänien, Georgien, Albanien und in die Türkei. 57 Prozent der Betroffenen waren laut Ministerium zuvor polizeilich in Erscheinung getreten. Nach Auskunft des Landesamtes für Asyl und Rückführungen ging es dabei unter anderem um Gewalt- und Sexualdelikte. Auch Mehrfach- und Intensivtäter sowie Randalierer seien darunter gewesen.

Für die Abschiebungen während der Coronapandemie war der Freistaat allerdings immer wieder heftig kritisiert worden. Der Bayerische Flüchtlingsrat sprach am Montag von einer rigiden Abschiebepolitik. Die Abgeschobenen würden der Gefahr ausgesetzt, sich in ihren Herkunftsländern mit Corona zu infizieren. Außerdem könnten sie das Virus dort einschleppen und zu einem Anstieg der Infektionszahlen beitragen. (dpa)