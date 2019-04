Justiz Bayern: Rund 177 000 Betreuungsverfahren Bei rund 177 000 Menschen in Bayern entscheidet ein Gericht über die rechtliche Betreuung.

Mail an die Redaktion In der Hälfte der Fälle übernehmen Familienangehörige die Betreuung. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Zahl der Betroffenen ist stabil

Egal ob Krankheit, Unfall oder Behinderung: Es gibt Situationen, in denen sich Menschen nicht mehr selbst um ihre rechtlichen Angelegenheiten kümmern können. Dann kommt unter Umständen ein sogenanntes Betreuungsgericht ins Spiel, das beim Amtsgericht angesiedelt ist. Es entscheidet, wer für den Menschen verantwortlich ist. Wie das Justizministerium mitteilte, blieb die Zahl der Fälle in den vergangenen zehn Jahren auf einem ähnlichen Niveau – und pendelte in etwa zwischen 173 000 und 190 000.

Bei rund der Hälfte der Fälle 2018 übernahm die rechtliche Betreuung ein Familienangehöriger. Findet sich im Verwandtenkreis niemand für diese Aufgabe, wird meist ein Berufsbetreuer bestellt.