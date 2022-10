DFB-Pokal Bayern-Schreck Augsburg hofft auf Festtag

Bayern-Schreck FC Augsburg glaubt im DFB-Pokal an den nächsten Heim-Coup gegen die Münchner. „Das Stadion ist voll und wir wollen den Tag wieder zu einem Augsburger Festtag machen. Wir haben es zweimal hintereinander geschafft, zu Hause gegen sie zu gewinnen. Warum kein drittes Mal?“, sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen vor dem Kräftemessen am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky/ZDF). Die Fuggerstädter hatten dem FC Bayern beim 1:0 vor rund einem Monat in der Fußball-Bundesliga die bislang einzige Saisonniederlage zugefügt.

dpa