Fussball Bayern siegt in Hoffenheim und kürzt Rückstand auf Dortmund Der FC Bayern München hat das erste Bundesliga-Spiel im neuen Jahr mit 3:1 (2:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim gewonnen.

Bayerns Trainer Niko Kovac steht am Spielfeldrand. Foto: Christophe Gateau

Münchens Thiago (vorne) und Hoffenheims Joelinton Cassio Apolinario de Lira im Zweikampf um den Ball. Foto: Hasan Bratic

Sinsheim.Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich am Freitagabend durch einen Doppelpack von Nationalspieler Leon Goretzka (34./45.+1) und einen Treffer von Robert Lewandowski (87.) in Hoffenheim souverän durch. Für die erst nach der Pause stärker aufspielenden Gastgeber erzielte Nico Schulz (59.) vor 30 150 Zuschauern nur den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Durch den Auswärtssieg verkürzte das Team von Trainer Niko Kovac den Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund zumindest für einen Tag auf drei Punkte. Der BVB muss am Samstag bei RB Leipzig antreten.