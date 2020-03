Coronavirus Bayern: Söder ruft Katastrophenfall aus Der Freistaat reagiert erneut auf die Ausbreitung des Coronavirus und schränkt das öffentliche Leben weiter ein.

Mail an die Redaktion Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will handeln. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.In Deutschland gibt es bislang laut Robert-Koch-Institut 4800 Infizierte und zwölf Tote (Stand: 16.März, 5.22 Uhr). Um die Ausbreitung des Virus’ zu verlangsamen, hat Deutschland am Montagmorgen weitgehend seine Grenzen zu Frankreich, Österreich, Dänemark, Luxemburg und zur Schweiz geschlossen. Jetzt ruft Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz für den Freistaat auch den Katastrophenfall aus.

Diese folgenden Maßnahmen gelten vorerst für die nächsten 14 Tage, anschließend müsse man überprüfen, wie sich das Geschehen weiterentwickelt, erläuterte Söder: „Erfolg heißt Verlangsamung der Infektion.“ Eine Ausgangssperre gibt es in Bayern nicht. Der Ministerpräsident appelliert jedoch an die Bevölkerung, vernünftig zu sein und Aktivitäten auf das Nötigste zu beschränken.

Ab Dienstag werden alle Freizeiteinrichtungen wie beispielsweise Kinos, Schwimmbäder, Bars, Spielhallen, Spielplätze oder Bibliotheken geschlossen. Für die Gastronomie gilt ab Mittwoch, dass nur noch Speiselokale und Betriebskantinen zwischen 6 und 15 Uhr geöffnet haben dürfen. Der Abstand der anwesenden Gäste muss mindestens 1,5 Meter betragen, pro Lokalität dürfen maximal 30 Personen gleichzeitig anwesend sein.

Öffnungszeiten verlängert

Zudem wird der Einzelhandel in Bayern untersagt – ausgenommen seien Geschäfte für die alltägliche Versorgung, also beispielsweise der Lebensmittelhandel, Banken, Apotheken, Drogerien, Postfilialen, Bau- und Gartenmärkte, Tierbedarfsgeschäfte und Tankstellen. Söder sagte aber auch, er bitte die Menschen im Freistaat, sich ganz genau zu überlegen, „was sie einkaufen wollen oder nicht“. Hamsterkäufe seien nicht nötig, die Versorgung sei sichergestellt. Die Ladenöffnungszeiten würden ausgeweitet auf montags bis samstags bis 22 Uhr. Sonntags dürften die nicht geschlossenen Geschäfte von 12 bis 18 Uhr öffnen.

Zum Schutz der bayerischen Wirtschaft vor den Folgen der Coronakrise stellt der Freistaat Bayern bis zu zehn Milliarden Euro Sondervermögen bereit. „Wir lassen niemanden allein“, sagt Söder. Zudem setzt Bayern die Schuldenbremse außer Kraft.

Infektionszahl in Bayern steigt rasant

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Bayern hat die 1000er-Marke überschritten. Am Sonntag waren es 886 Menschen, allein bis Montag um 9 Uhr kamen noch einmal knapp 150 Neuinfektionen hinzu, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in München sagte. Damit habe man derzeit 1034 bestätigte Infektionen in Bayern. Wenn es in diesem Tempo weitergehe, könne es sein, dass man am Wochenende bei mehreren Tausend Infizierten angelangt sei.

Für die Stichwahl am 29. März teilte Söder mit, dass diese ausschließlich über Briefwahl stattfinden wird.