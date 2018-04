Religion

Bayern soll eigenen Antisemitismusbeauftragten bekommen

Wie in der Bundesregierung wird es auch in Bayern bald einen Antisemitismusbeauftragten geben. In der Staatskanzlei laufen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits die erste Gespräche. „In naher Zukunft“ könne mit einer Verkündung gerechnet werden, zuvor müsse der Posten aber vom Kabinett beschlossen werden.