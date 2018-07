Tiere

Bayern sollen Insekten zählen

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) hat die Bayern zum Insektenzählen aufgerufen. Bei einer bundesweiten Zählaktion kann vom 3. bis 12. August alles registriert werden, was sechs Beine hat, krabbelt oder flattert. Jedes Insekt zähle und werde gezählt, betonte der LBV am Dienstag in Hilpoltstein. Besondere Aufmerksamkeit werde auf acht in Deutschland besonders häufige Arten gerichtet: auf das Grüne Heupferd - die größte heimische Heuschreckenart -, die Tagfalter Schwalbenschwanz und Kleiner Fuchs, den Sieben-Punkt-Marienkäfer, die Ackerhummel und Holzbiene, auf die Libellenart Blaugrüne Mosaikjungfer und die Streifenwanze.