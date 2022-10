Landtagswahl Bayern-SPD kürt Spitzenkandidaten: Kanzler Scholz zu Gast

Hochkarätiger Gast bei der Kür des SPD-Spitzenkandidaten für die bayerische Landtagswahl in einem Jahr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will auf dem SPD-Landesparteitag (Beginn 11.00 Uhr) am Samstag in München eine Rede zur aktuellen politischen Lage halten. Anschließend soll der bayerische Landes- und Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn offiziell zum Spitzenkandidaten nominiert werden. Dies gilt als Formsache - der Landesvorstand hatte ihn vorgeschlagen.

dpa