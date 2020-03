Bildung Bayern sperrt alle Schulen und Kitas zu Die Ausbreitung des Coronavirus soll durch die einschneidende Maßnahme eingedämmt werden. Abschlussprüfungen finden statt.

von Christine Strasser

Merken

Mail an die Redaktion Wegen der Coronavirus-Krise werden ab kommender Woche in Bayern Schulen und Kindergärten geschlossen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg.Kein Unterricht an Schulen und geschlossene Kindergärten: Bayern verschärft die Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Generell erlässt der Freistaat ein Betretungsverbot, das für sämtliche Kindertagesstätten, Heilpädagogische Tagesstätten und die Tagespflege – also auch für Tagesmütter – gilt sowie für alle Schulen, egal ob private oder staatliche. Die Regelung gilt vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

######## ##########: ##### ######### ### ##################

### ################## ###### ####### ##### ### ################# ##### ############# ######. „### ###### ##### ########### #############“, ##### ############## #######. „### ###### #############, #### ## ### ### ############ ### ####### ##### ######### ####.“ ### #### ####### ####### ### #### ##### ### ##################. ######### ## ###########, ### ####### ##### #######. ### ############### ###### ## ##. ##### #####. #### ### ######### ## ############## ####### #### #### ####### ####### ########.

## ##### #### #### ########## ## ### ###### ##### ### ## ###### #### ##### ###### #### ######### ###########, #### ### #### ### ## ### ########### ### #### ##### ##########. ### ######## ######## ##, ### ####### ###### ########### ### ######### ########, ##### ### „## ##### ##### ########### ## ### #####“. ### ###################### ####### ### #### #### #### ### ########## ######-###### ##### ######## ######. ####### ##########, #### ### ##### #######, ### „############## ############“.

## ###### #### ## #### #### ####### ### #### ##################. ### ########## ##### ### ##### ## ### ###### ##### ######## ######## ### #### #######, ##### ################# ###### #####. ## ####### ####, #### ### ######### ## ### ###### #####, ### ### ### ########### ##### ############ ##### #####.

############## #### ###### ##########

### ########### ########### ####### ##### ####### ########## ###. ##### ######, ### ########## ######## ### ############ ### #####, ###### ## ######## ### ### ## ###### ####### ### ########. ## #### #### ### ### ############## ### ########### ### ########### ##########. ##### ###### ##### ###, #### ### ### ############ #### ###### ########## ## #### ###### ################ ###### ######. ###### #####: „### ###### ### ######-######### ##### ##########. ## #### #### ############# ##### ### ############### #### #### ## ### ############# ####### ######.“ ###### ##### ### ############## ########## ######. ### ######## ######## ##, #### ## ## ##### ### #####-######### ############ ######## ##### ####. ## ####### #### #### ### ############, ######### ############, #######, ###### ### ########## ## ######### ### ### ################ ## #########. ### ######## #### ### #####################. „#### ## ##### ###### ####“, ######## ### ########. „### ### #######, #### ###### ############# #### ##### ######### ### ### ########## ### ################# ##### #####.“ ### ###### ######## ##### ## ######## ##### ### ################ ########. ###### ######## ######: „##### ###### ### #### ###, ### ########### ###### ########## ##### ## ############. ### #### ### ################# ### ##### ######### ########### ######## ### ######### #### ########.“

### ##### ####### ### #####, ##### ######, #### #### ################ ######### #######. ####### #### ### ##### ###, #### #### ### ##. ##### ##### ##########.