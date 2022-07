Anzeige

Auszeichnung Bayern-Star Mané „Afrikas Fußballer des Jahres“ Bayern Münchens neuer Stürmerstar Sadio Mané ist zum zweiten Mal zu „Afrikas Fußballer des Jahres“ gewählt worden. Der 30-jährige Senegalese setzte sich am Donnerstag bei einer Gala in Marokkos Hauptstadt Rabat gegen seinen früheren Liverpooler Teamkollegen Mohamed Salah (Ägypten) und seinen Nationalmannschaftskollegen Edouard Mendy (FC Chelsea) durch.

Mail an die Redaktion Sadio Mane klatscht vor seinen Mitspielern mit den Fans. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

Berlin.Mané hatte den Senegal im Februar im Finale gegen Ägypten zum Titel beim Afrika-Cup geführt. Er war schon 2019 zu „Afrikas Fußballer des Jahres“ gewählt worden. „Ich fühle mich sehr geehrt, diesen Preis zu bekommen. Ich widme diese Trophäe der Jugend meiner Heimat“, sagte Mané, der in seiner Heimat als Nationalheld verehrt wird.

Mané war nach dem 6:2-Testspielsieg der Münchner in Washington, wo er zu den Torschützen zählte, nach Marokko geflogen. Mané flog nicht zurück in die USA, wo bei der US-Tour der Bayern noch am Samstag ein Test gegen Manchester City ansteht. Mané trifft erst wieder in München auf seine Teamkollegen. Wäre er zurückgeflogen, hätte das mehr als 18.000 Kilometer Fluglinie in kurzer Zeit bedeutet.