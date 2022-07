Anzeige

Fussball Bayern-Stars starten in Vorbereitung auf Bundesliga-Saison Der FC Bayern München startet 51 Tage nach dem letzten Pflichtspiel in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Nachdem am Wochenende erste medizinische Tests sowie die Leistungsdiagnostik anstand, begrüßt Coach Julian Nagelsmann heute beim offiziellen Trainingsauftakt an der Säbener Straße eine kleine Spielergruppe rund um Ersatztorhüter Sven Ulreich und Verteidiger Dayot Upamecano.

dpa

Mail an die Redaktion Ein Spielball landet im Tor. Foto: Tom Weller/Tom Weller/dpa/Symbolbild

München.Die Nationalspieler um Manuel Neuer und Joshua Kimmich, die im Juni noch Länderspiele absolviert haben, werden ebenso wie die Neuzugänge erst in den kommenden Tagen ins Training einsteigen.

Vor der offiziellen Teampräsentation in der Allianz Arena am 16. Juli soll dann die Münchner Mannschaft komplett auf dem Trainingsplatz stehen. Das erste Pflichtspiel findet am 30. Juli statt: In Leipzig treffen die Bayern beim DFL-Supercup auf DFB-Pokalsieger RB Leipzig.