Fussball Bayern starten Supercup-Vorbereitung Der FC Bayern hat die Vorbereitung auf das Supercup-Finale gegen den FC Sevilla ohne Robert Lewandowski aufgenommen.

Mail an die Redaktion Auf den leeren Zuschauerränen der Allianz Arena ist das Logo des FC Bayern München zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Der Torjäger des deutschen Fußball-Rekordmeisters nahm am Montag wegen einer Blessur nicht am Training teil, soll aber für das Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr) in Budapest einsatzfähig sein.

Dagegen war David Alaba bei der ersten Einheit der Woche wieder mit dabei. Der Verteidiger hatte am Freitag beim 8:0 gegen den FC Schalke wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel pausiert.

Die Austragung der Partie zwischen dem Champions-League-Sieger aus München und dem Europa-League-Gewinner aus Spanien ist umstritten, nachdem Ungarns Hauptstadt vom Robert Koch-Institut wegen hoher Infektionszahlen als Risikogebiet eingeordnet wurde. Die UEFA hält bislang an ihren Plänen fest, in der Puskás Arena vor Fans zu spielen.