Verkehr Bayern startet in die Weihnachtsferien Am Freitag ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien in Bayern. Darum werden volle Straßen und Flughäfen erwartet.

Mit dem Beginn der Weihnachtsferien werden in Bayern Staus erwartet. Foto: Marc Müller/dpa

München.Bayern startet am Freitag in die Weihnachtsferien. Neben vollen Straßen wird auch an den Flughäfen reger Betrieb erwartet. Über die kompletten Ferien rechnet der zweitgrößte Airport Deutschlands in München mit mehr als 1,6 Millionen Passagieren. Am Flughafen Nürnberg werden im selben Zeitraum rund 158000 und am Flughafen Memmingen etwa 74000 Reisende erwartet. Passionierten Wintersportlern hat der Föhn der vergangenen Tage allerdings mancherorts einen Strich durch die Rechnung gemacht: Wegen Schneemangels infolge frühlingshafter Temperaturen können einige Lifte wie etwa am Brauneck und am Großen Arber noch nicht fahren.

