Gesundheit Bayern startet Schulaufklärung gegen Cannabis-Missbrauch

Der Freistaat Bayern investiert 1,6 Milliarden Euro in eine Aufklärungskampagne zum Thema Missbrauch von Cannabisprodukten an Schulen. „Wir wollen das Risiko bewusst machen“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Bayern regiert damit auf die Absicht der Bundesregierung, den Genuss von Cannabisprodukten wie etwa Marihuana in einem bestimmten Umfang zu legalisieren.

dpa