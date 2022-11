Champions League Bayern: Strafe für Pavard wegen „Fehler“ abseits des Platzes

Der FC Bayern München hat seinen Verteidiger Benjamin Pavard nach einem „Fehler“ abseits des Platzes mit einer Geldstrafe belegt. „Der Verein hat richtig reagiert in meinen Augen. Benji hat richtig reagiert, hat das natürlich als Fehler eingesehen, was einer ist, keine Frage“, sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:0 im Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand bei Amazon Prime Video auf eine Frage zu Berichten über eine Autofahrt Pavards unter Alkoholeinfluss. Der Fußball-Profi selbst äußerte sich zunächst nicht dazu. Der Verein wollte sich am Mittwoch auf Nachfrage nicht konkret äußern, sondern beließ es bei den Aussagen von Trainer Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

dpa