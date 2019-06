Unterhaltung Bayern sucht den Witzemeister Wer sich für lustig hält, kann sich zur Teilnahme an den Meisterschaften bewerben. Im Oktober kommt es zum Auftritt.

Mail an die Redaktion So war es im vergangenen Jahr: das Stammtischfinale der Oberpfälzer Witzemeisterschaft. In der Mitte der amtierende Oberpfälzer Witzemeister Gerhard Schlosser aus Hohenburg Foto: Sebastian Bockisch

Nabburg.Harry Meier, seines Zeichens eigentlich leidenschaftlicher Berufsschullehrer für Kaminkehrer in der Oberpfalz, der unter anderem die Aufzeichnungen des legendären Komödienstadl im Bayerischen Fernsehen moderiert, hat vor genau zehn Jahren die Veranstaltung für die Oberpfalz ins Leben gerufen. Mittlerweile ist der Wettbewerb für Witzeerzähler auf alle Regierungsbezirke Bayerns erweitert und auch schon für diverse Stammtischkomiker ein Sprungbrett in die professionelle Kabarettszene geworden.

Die Idee entstand in Utzenhofen

Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand 2009 auf der Vituskirchweih Utzenhofen, in einem kleinen Ort in der Oberpfalz. Seitdem schreibt dieses Konzept seine eigene Erfolgsgeschichte: Jedes Jahr an einem anderen Ort ausgetragen, werde nicht nur immer wieder aufs Neue der lustigste und beste Witzeerzähler gekürt, sondern stets auch ein Stück bayerische Tradition und Unterhaltungsshow geboten, sagen die Veranstalter. Gstanzlsänger Lucky, der erste Bayerische Witzemeister, war vor seinem Sieg zwar regional durchaus ein Begriff, hat aber durch seinen Titel bayernweite Berühmtheit erlangt.

Auch „Da Bobbe“ ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn jemand Spaß und Freude am Witzeerzählen hat: Mittlerweile tourt er mit seinem dritten Programm „Bayronman“ quer durch den Freistaat. Auch Frankens erster Witzemeister wurde bei dieser Gelegenheit fürs Radio entdeckt.

Termin und Jury Ort: Das diesjährige Jubiläum wird am Samstag, 19. Oktober, in der Nordgauhalle in Nabburg gefeiert.

Die Jury: Ihr gehören Toni Lauerer aus Furth im Wald, Kabarettist Bobbe, Carina Dengler, die in „Dahoam is Dahoam“ als Kathi Benninger zu sehen ist, und Gstanzl-sänger Lucky an.

Man brauche nicht unbedingt große Ambitionen, um seine Fähigkeiten als Witzeerzähler auszutesten und damit ein größeres Publikum zu erheitern – es reiche, wenn man gerne seine Mitmenschen zum Lachen bringt und ungefähr zehn Lieblingskalauer im Gepäck hat. Dem 1. Schwäbischen Witzemeister Sigi Sandner beispielsweise reicht der Ruhm und die Gaudi, dabei gewesen zu sein.

Die Atmosphäre bei den Witzemeisterschaften sei entspannt, lustig und kollegial, so die Veranstalter. Keiner brauche Angst davor haben, sich zu blamieren; das sei noch nie passiert. Wer denkt, er oder sie hat das Zeug zum Witzemeister, kann sich unverbindlich bewerben unter www.witzemeisterschaft.de. Die verschiedenen Kategorien, für die es Witze vorzubereiten gibt, werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Jury wird selbst aktiv

„Erscheinen Sie, sonst weinen Sie“, so wirbt die „wahrscheinlich lustigste Veranstaltungsreihe Bayerns“ für einen Termin mit Profikabarett, Musik und den besten Witzen der Kandidaten. Versprochen wird „ein höchst vergnüglicher Abend für Jung und Alt, den man sich nicht entgehen lassen sollte“. Was für die Heidi ihr Topmodel und für den Bachelor sein Herzblatt, das sei für Bayern der Witzemeister, heißt es recht unbescheiden.

Neben den vielen Witzen werden auch die Juroren einen kleinen Auszug aus ihrem aktuellen Programm zum Besten geben. Zuschauer sollten sich sputen, wenn sie live dabei sein wollen. Tickets für die jeweiligen Regionen der einzelnen Veranstaltung gibt es ebenfalls online auf der Homepage der Witzemeisterschaft unter www.witzemeisterschaft.de/tickets/.

