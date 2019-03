Wettbewerb Bayern sucht seinen Witzemeister Das Voting im Internet läuft noch bis Freitag. Den Wettbewerb für die Oberpfalz hat Gerhard Schlosser aus Hohenburg gewonnen.

Mail an die Redaktion Gerhard Schlosser ist der geborene Witzeerzähler. Foto: Bockisch

Hohenburg.Heidi Klum sucht Germany’s next Topmodel, der Bachelor sein Herzblatt – und Bayern seinen Witzemeister. Dafür läuft noch bis Freitag das Voting im Internet unter www.witzemeisterschaft.de.

Bei dem Wettbewerb für die Oberpfalz hat Gerhard Schlosser aus Hohenburg (Landkreis Amberg-Sulzbach) gewonnen. Er war schon vier Mal dabei: in Wolfsbach, in Regensburg, in Weiden und schließlich 2018 in Roding. Witze erzählt er schon immer gerne. Er sei ein Typ, der ein ganzes Wirtshaus unterhalten könne, sagt Schlosser, der auch Prinz von Hohenburg genannt wird, über sich selbst. „Ich mache halt gerne eine Gaudi.“

Jetzt ist er gespannt auf das Ergebnis des Online-Votings. „Schau’n mer mal“, hält er sich ganz in Beckenbauer-Manier bedeckt, wie die Abstimmung ausgehen könnte. Dafür aber erzählt er lieber einen seiner Lieblingswitze. Und der geht so: Treffen sich zwei katholische Pfarrer. Sagt der eine: „Das Zölibat, das gehört sich abgeschafft.“ Sagt der andere: „Oh mei, des werden wir nicht mehr erleben. Aber unsere Kinder…“

„Ich mache halt gerne eine Gaudi.“ Gerhard Schlosser, Oberpfälzer Witzeerzähler



Die Teilnahme an der Abstimmung zum bayerischen Witzemeister ist denkbar einfach: Auf der Internetseite sind Videos aller fünf Kandidaten zu sehen – und jeweils ein Abstimmungsbutton. Das Voting läuft bis Freitag. Wer abstimmt, nimmt gleichzeitig an einer Verlosung teil: Zu gewinnen gibt es Freibier von Arco Bräu, dem Sponsor der Witzemeisterschaft.

Nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft: Das gilt nicht nur im Sport, sondern auch beim Erzählen von Witzen. Denn jetzt schon können sich alle, die gerne Witze erzählen, für die Teilnahme am diesjährigen Wettbewerb bewerben.

Jubiläum in der Oberpfalz

Der Wettbewerb für die Oberpfalz feiert 2019 ein Jubiläum: Die Veranstaltung wird zum zehnten Mal organisiert. Über die Bühne geht sie am Samstag, 19. Oktober, in der Nordgauhalle in Nabburg (Landkreis Schwandorf). Der Jury gehören Toni Lauerer, Kabarettist Bobbe, Carina Dengler, die in „Dahoam is dahoam“ als Kathi Benninger zu sehen ist, und Gstanzlsänger Lucky an.

Auch Zuschauer sollten sich sputen, wenn sie die Witzemeisterschaften nicht verpassen, sondern live dabei sein wollen. Tickets für die jeweiligen Veranstaltungen in den einzelnen Regionen Bayerns gibt es ebenfalls auf der Homepage der Witzemeisterschaft.

Weitere Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.