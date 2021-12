Anzeige

Währung Bayern tauschen weniger D-Mark: Milliarden in Umlauf Die Bayern haben auch 20 Jahre nach Einführung des Euro noch große Mengen an D-Mark und Pfennigen.

Mail an die Redaktion D-Mark-Scheine werden in Berlin gegen Euro-Scheine getauscht. Foto: picture alliance /dpa/Illustration

München.Alleine im laufenden Jahr haben sie bis Ende November bereits 7,706 Millionen Mark bei Filialen der Bundesbank gegen 3,94 Millionen Euro eingetauscht, wie diese am Mittwoch mitteilte. Das sind allerdings mehr als zwei Millionen weniger als vergangenes Jahr.

Damit liegen sie um Haaresbreite vor dem deutlich bevölkerungsreicheren Nordrhein-Westfalen mit 7,701 Millionen. Nur für Rheinland-Pfalz und Saarland meldet die Bundesbank einen noch höheren Wert, hier fließt allerdings auch der postalische Umtausch in die Zahlen ein, was sie nach oben verzerrt.

Weltweit waren laut Bundesbank zu Ende November noch 12,35 Milliarden Mark (6,31 Mrd. Euro) in Umlauf. Sie können in den bundesweit mehr als 30 Bundesbank-Filialen zeitlich unbegrenzt umgetauscht werden. In Bayern gibt es sie in Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Der Wechselkurs liegt nach wie vor bei 1,95583 D-Mark für einen Euro.

