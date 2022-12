Katastrophenschutz Bayern testet bei Warntag Sirenen und Warn-Apps Ob bei Hochwasser, Waldbränden oder Terroranschlägen - in Gefahrensituationen muss die Bevölkerung schnell und zuverlässig informiert werden. An diesem Donnerstag werden die Systeme getestet.

München.Im Rahmen eines neuen bundesweiten Warntags werden am Donnerstag auch die Warnsysteme in Bayern getestet. Um 11.00 Uhr soll die Bevölkerung über verschiedene Kanäle eine Probewarnung erreichen. Eine Entwarnung soll es um 11.45 Uhr geben.

Der Freistaat sieht sich für eine Alarmierung der Bevölkerung in Gefahrenlagen gut aufgestellt. Man setze auf einen breiten Mix aus Warnmitteln, hatte das Innenministerium vorab erklärt. Neue Technologien wie automatisierte Warnnachrichten über das Digitalradio DAB+ und Cell Broadcast sollen dabei bereits bestehende Möglichkeiten ergänzen. Mit Cell Broadcast wird eine Warnmeldung an alle Handys mit Empfang in einem bestimmten Gebiet verschickt, eine App oder eine Internet-Verbindung werdn nicht benötigt. Zu den schon bekannten Warnmöglichkeiten zählen Sirenen, Apps und Rundfunkdurchsagen.

In Bayern wurden die Systeme zuletzt im Mai dieses Jahres getestet. „Der bayernweite Probealarm findet regelmäßig statt, um das Funktionieren der Technik sowie die Abläufe unter realen Bedingungen testen zu können“, sagte ein Ministeriumssprecher. So könnten Schwachstellen erkannt und behoben werden. Der Probealarm verlief demnach ohne Zwischenfälle. Einen bundesweiten Probealarm vor zwei Jahren hatte das Bundesinnenministerium für „fehlgeschlagen“ erklärt.

Zu den neuen Warnmethoden zählen etwa in München auch Mitteilungen auf den digitalen Anzeigetafeln an U- und S-Bahnhöfen und an der Straße, wie die Münchner Feuerwehr mitteilte. In Teilen von Mittelfranken und Oberbayern soll nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für neue Medien (BLM) auch eine Warnung über das Digitalradio DAB+ abgesetzt werden. Da es meist selbst im Katastrophenfall funktioniere, spiele das klassische lineare Radio im Warnsystem eine bedeutende Rolle, sagte Thorsten Schmiege, Präsident der BLM. „Dank DAB+ mit seiner robusten Infrastruktur gibt es jetzt eine sehr gute neue Möglichkeit, verlässlich zu warnen.“